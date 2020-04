Interview Henning Adamek : „Insulin-Engpässe sind derzeit kein Thema“

INFO

Wer Prof. Dr. Henning Adamek ist Direktor der Medizinischen Klinik 2 im Klinikum, die zertifiziertes Diabeteszentrum der Deutschen Diabetes Gesellschaft ist. Jährlich behandelt er hunderte Diabetespatienten stationär.

Was Der 58-Jährige organisiert unter anderem in Zusammenarbeit mit Bayer 04 ein Fußballcamp für an Diabetes erkrankte Kinder und ist Teil des FC Diabetologie, einer ehrenamtlich von Christoph Daum trainierten Mannschaft, in der unter anderem Ärzte, Wissenschaftler, Hobbyfußballer und Diabetiker spielen.

Warum Ziel ist, die Arbeit von DiabetesDE – Deutsche Diabetes Hilfe zu unterstützen und mehr Aufmerksamkeit für die Volkskrankheit zu erreichen.