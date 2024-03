Vorschlag für Leverkusen CDU will Sportgutschein für Erstklässler

Die CDU will Stadtkindern sportlich auf die Sprünge helfen. Sie hat im Stadtrat einen Antrag eingebracht, wonach die Verwaltung ein Programm „Aktion Sportgutschein“ aufsetzen soll. Sie soll es jedem Kind, das noch nicht Mitglied in einem Leverkusener Sportverein ist, zur Ersteinschulung in Leverkusener Grundschulen ermöglichen, eine Jahresmitgliedschaft in einem Leverkusener Sportverein zu erwerben. Dabei sollte für die Organisation auf externe Partner wie den Sportbund Leverkusen und die örtlichen Sportvereine zugegangen werden. Für eine finanzielle Unterstützung (in Form eines Sponsorings) sollten Firmen der Leverkusener Stadtgesellschaft oder auch die Bürgerstiftung Leverkusen angefragt werden. „Gerade für Kinder im Grundschulalter ist es wichtig, Spaß an Sport, Spiel und Bewegung zu erfahren“, sagt CDU-Ratsherr Tim Feister. „Die Stadt Duisburg bietet einen solchen Sportgutschein schon seit vielen Jahren erfolgreich an. Dort beläuft sich der Wert eines Gutscheins auf 75 Euro, darüber hinausgehende Beträge werden von den Vereinen getragen.“