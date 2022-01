Antrag in Leverkusen : CDU: Tierheim-Hunde zwei Jahre steuerfrei

Leverkusen Die Leverkusener CDU will den Anreiz, einen Hund aus dem Tierheim zu nehmen, erhöhen und solche Vierbeiner zwei Jahre steuerfrei stellen.

Matthias Itzwerth, Mitglied in der Bezirksvertretung II, erklärt: „Leider werden immer noch viele Hunde dem Tierschutzzentrum Leverkusen übergeben. Auch wenn dort hervorragende Arbeit im Sinne des Tierschutzes geleistet wird, können die Mitarbeiter nicht allen Hunden gerecht werden und ihnen ein glückliches und artgerechtes Leben ermöglichen. Wer jemals in einem Tierheim gewesen ist und in die großen Augen der dort betreuten Hunde geschaut hat, muss erkennen, dass jeder in liebevolle Hände vermittelte Hund ein glücklicherer Hund ist.“