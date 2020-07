Wahlprogramm : Leverkusener CDU setzt auf Wirtschaft und Digitales

Leverkusen Corona setzt die Themen im Kommunalwahlkampf. Die Leverkusener Christdemokraten besinnen sich auf alte Stärken. OB-Kandidat Frank Schönberger will im Fall eines Wahlsieges die Verwaltung reformieren.

Der Kommunalwahlkampf nimmt weiter Fahrt auf. Dabei verändern Corona und die Angst vor einer drohenden Rezession die politischen Prioritäten. Naturschutz, Wohnungsbau, Familienpolitik bleiben wichtig, doch rücken Wirtschaftspolitik, Haushaltssicherung und der Erhalt von Arbeitsplätzen in den Fokus. Deutlich erkennbar ist das bei der Leverkusener CDU, die am Dienstag bei einem Pressegespräch ihr kommunales Wahlprogramm vorstellte. Dabei besinnen sich die Christdemokraten offenbar auf alte Stärken, etwa auch beim Thema Ordnung und Sicherheit. Zwei weitere Schwerpunkte setzt Frank Schönberger, Parteivorsitzender und Oberbürgermeister-Kandidat, persönlich: Verwaltung und Digitales.

Verwaltung „Die besten Ideen lasen sich nicht umsetzen, wenn es keine funktionierende Verwaltung gibt“, sagt Schönberger. Die Mitarbeiter seien fähig und willig, doch fehle es an einer „durchgängigen Verwaltungsstruktur“. „Da wird zu sehr an Einzelfällen gearbeitet.“ Damit setzt Schönberger einen klaren Seitenhieb gegen die Verwaltungsspitze, namentlich Amtsinhaber Uwe Richrath (SPD).

Wahlprogramm Wer das Wahlprogramm der Leverkusener CDU komplett nachlesen will, findet es in digitaler Form auf der Website der Partei unter www.cdu-leverkusen.de

Termin Corona bestimmt den Wahlkampf: Hausbesuche und größere Wahlveranstaltungen sind passé. An den Wahlständen sollen Masken getragen und Sicherheitsabstände eingehalten werden. Am 13. August um 18.30 Uhr kommt NRW- Innenminister Herbert Reul (CDU) zum Vortrag über Innere Sicherheit in die Bahnstadt. Im Vortragssaal der „PMC Rail International Academy“ stehen 60 Besucherplätze zur Verfügung. Anmeldung erforderlich unter Email: info@cdu-leverkusen.de

Digitale Infrastruktur Corona habe gezeigt, dass es in Leverkusen an der digitalen Infrastruktur hapere. In der Verwaltung ebenso wie in den Schulen fehlten gut funktionierende Endgeräte, sagt der OB-Kandidat. Der Handel sei auf schnelle und leistungsstarke öffentliche Netze angewiesen, um Schritt halten zu können.