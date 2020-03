Im Probierwerk : CDU befragt Experten zur Digitalisierung

Endes des Aktenschranks? Bei vielen Stadtverwaltungen gibt es noch Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Foto: dpa/Johannes Schmitt-Tegge

Leverkusen Zum Thema Digitalisierung ist bereits viel gesagt und geschrieben worden. Dennoch wurden längst nicht alle Fragen beantwortet, selbst profane nicht. „Wie kann Leverkusen digitaler werden?“, wollte die Leverkusener CDU auf einer Veranstaltung im Probierwerk wissen und hatte sich dazu Experten eingeladen.

So einfach die Frage gestellt war, so vielfältige Antworten gab es von Stefan Wolf (Geschäftsführer der Informationsverarbeitung Leverkusen, IVL), Markus Märtens (Kämmerer und Beauftragter der Stadt Leverkusen für Digitalisierung), Hermann Bach (Leiter Innovation Management bei Covestro) und Ilka Teermann (Leiterin Digitalisierung von Currenta).

Und da waren noch Florian Braun (Sprecher der CDU für Digitales im Landtag) und Daniel Heymann (Amtsleiter für Informationstechnik der Stadt Wuppertal). Heymann verfügt wahrscheinlich über die größten Erfahrungen, wenn es um die Verbesserung des Services für die Bürger mit Hilfe der Digitalisierung geht. 160 Verwaltungsvorgänge werden in Wuppertal mit Hilfe von Computern und Internet umgesetzt. Das hat einen Grund, denn Wuppertal erfährt von der Landesregierung eine besondere Unterstützung als Digitale Modellregion.

Es mache keinen Sinn, wenn alle Gemeinden alles neu erfinden möchten, machte IVL-Chef Wolf deutlich. Seines Wissens gibt es etwa 60 verschiedene Lösungen allein für die Bewirtschaftung von Parkflächen, da müsse man nicht die 61. noch erfinden.

Vieles hänge an der Finanzsituation einer Gemeinde, sagte Märtens. Gerade Leverkusen habe es in den letzten Jahren durch seine angespannte Finanzlage besonders schwer gehabt und konnte viele Stellen nicht sofort, wenn überhaupt neu besetzen. Hier biete die Digitalisierung auch eine Chance, wenn man Arbeitsabläufe in der Verwaltung vereinfachen könne.

Als die beiden Industrie-Vertreter Teermann und Bach den Stand der Digitalisierung in ihren Firmen schilderten, lag die Einsicht nahe, dass die Verwaltungen da noch einen großen Nachholbedarf haben. Dafür hatte Daniel Heymann eine einleuchtende Erklärung: „Das lag an den finanziellen Möglichkeiten der Kommunen.“ Obwohl sie gerade damit ja die Kosten hätten verringern können. Ein anderer Engpass für beiden Seiten: es fehlt an Fachkräften, an Informatikern. Bei Currenta hilft man sich mit Experten aus dem Ausland, wie Ilka Teermann berichtete. Die IVL muss digitale Anwendungen zumeist zukaufen.