Fest in Gemeinschaftsunterkunft Bürgermeisterin erinnert an ihre Zeit als Flüchtling

Beim Sommerfest in der Flüchtlingsunterkunft an der Sandstraße hat sich Bürgermeisterin Zöhre Demirci (Grüne) mit einem emotionalen Grußwort an die Gäste gewendet. Denn ihre eigene Lebensgeschichte ist eng mit der Gemeinschaftsunterkunft Sandstraße verbunden: 1999 kam sie im Alter von 19 Jahren mit ihrer Familie aus der Türkei nach Leverkusen, ihr Vater hatte einen Asylantrag gestellt. Nach einem Aufenthalt in der Gemeinschaftsunterkunft in der Von-Diergardt-Straße wurde die sechsköpfige Familie in die Sandstraße verlegt, hier gab es eine Beratungsstelle der Caritas, die rund um Schule, Sprachkurse und Ausbildung beriet.