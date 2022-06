Autobahnausbau : Leverkusener Bürger und Politiker protestieren in Berlin

Leverkusen/Berlin Unter dem Dach des überparteilichen Bündnisses „Keinen Meter mehr“ demonstriert eine Delegation in Berlin und überreicht Verkehrsminister Wissing Unterschriften gegen den geplanten Autobahnausbau.

Bereits Tage vor der Aktion am Freitag, 10. Juni, um 12 Uhr wird ein vollflächig bedruckter Lkw um das Ministerium kreisen, Protestbanner werden am Bahnhof gezeigt. Das Bündnis hat tausende Bürgerbriefe gegen den Ausbau gesammelt, die am Freitag an Bundesverkehrsminister Volker Wissing überreicht werden. Zuvor werden der CDU-Landtagsabgeordnete Rüdiger Scholz, die SPD-Fraktionsvorsitzende Milanie Kreutz, Ratsmitglied Gisela Kronenberg, Grünen-Politiker Klaus Wolf und der Anwohner Rolf Luxem Worte an die örtlichen Pressevertreter richten.