„Levliest“ nimmt Fahrt auf Leverkusener Buchwoche – so geht es weiter

Der Schweizer Autor Andrin Brändle ist am Mittwoch um 19.04 Uhr in der Bayer-04-Fankneipe „Stadion Eck“, Karl-Marx-Straße 36, zu Gast und berichtet über die Fankultur in Indonesien. Es geht um Andrins Erlebnisse dort, um Choreographien, ebenso wie über Krawalle und Ausschreitungen. Er gibt einen Einblick in die indonesische Fankultur. Er begleitete die Ultras des indonesischen Fußballvereines PS Sleman und reiste mit den Fans zu den Spielen nach Bali, Borneo und Sumatra. Und er besuchte die Spiele der ersten bis zur dritten Liga. Der Eintritt ist frei.

Foto: Fanprojekt