Leverkusener Buchwoche Andrea Sawatzki liest in der Hoffnungskirche

Die 12. Leverkusener Buchwoche Levliest wird am Freitag, 21. April, um 19.30 Uhr in der Hauptstelle der Stadtbibliothek offiziell eröffnet. Das Autorenduo Samer Tannous und Gerd Hachmöller stllt dort die Sammlung ihrer gemeinsamen Spiegel-Kolumnen „Lebt ein Syrer in Rotenburg (Wümme)“ vor. Bis zum 29. April finden zahlreiche Veranstaltungen rund um das Buch an diversen Orten statt.