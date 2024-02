Nach der Eröffnung So läuft der erste Werktag der neuen Leverkusener Rheinbrücke

Der Verkehr auf der A 1 rollte am Morgen flüssig auf jeweils drei verengten Fahrbahnen in jede Richtung. Um 5.45 Uhr war es laut Polizei auf der A 1 zu einem Unfall gekommen, der sich aber vor der Brücke in Höhe der Ausfahrt Köln-Niehl ereignete. Ein Kleintransporter war in Richtung Dortmund unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen eine Seitenbegrenzung fuhr. Verletzt wurde niemand.