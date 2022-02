Anwohner wehren sich gegen Hochhaus-Pläne im Leverkusener Stadtteil : Bezirk verschiebt Entscheidung zum Kita-Bau Alkenrath

Auf dem Areal des ehemaligen evangelischen Gemeindezentrums in Alkenrath soll eine Kita plus Hochhaus für Seniorenwohnen entstehen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Alkenrath Der Widerstand der Anwohner gegen das Projekt mit Hochhaus-Wohnen hält an. Eine kurzfristige Bürgerinfoveranstaltung soll Aufklärungsarbeit leisten. Die Stadt sagt: Die zu organisieren sei in der Kürze der Zeit schwierig.

Alkenrath Die geplante Kita mit darüberliegenden Wohnungen in Alkenrath beschäftigt weiter die Politik. In der Bezirksvertretung III wurde eine Entscheidung zur öffentlichen Auslegung des Projekts jetzt vertagt. Grund ist der anhaltende Widerstand der Anwohner. Durch die Vertagung gelangen das Vorhaben und somit die Entscheidung über die Auslegung nun zwar am 14. März gleich direkt auf den Tisch des Bauausschusses, in der Zwischenzeit soll es aber eine Infoveranstaltung für die Bürger geben.