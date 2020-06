Amtsgericht Leverkusen : Mann belästigt 13-Jährige – Bewährungsstrafe

Am Amtsgericht Leverkusen ging es am Donnerstag um einen sexuellen Übergriff. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Leverkusen Der 46-jährige Angeklagte zeigt sich vor Gericht reuig und legt Geständnis ab. Zur Bewährung kam eine Geldstrafe hinzu. Sie soll in kleinen Raten gezahlt werden und ihn an seine Tat erinnern.

Weil sich ein 46-Jähriger am 17. Mai 2018 in Köln an einem zum Tatzeitpunkt 13 Jahre alten Mädchen – und damit rechtlich einem Kind – vergriffen haben soll, musste sich der Mann jetzt vor dem Amtsgericht Leverkusen verantworten. Um der jungen Frau eine Aussage zu ersparen, gab der Vater von vier Kindern den Vorwurf zu.

Demnach hatte er die 13-Jährige laut Anklageschrift im Mai vor zwei Jahren in einem Park in Leverkusen kennengelernt und ihr angeboten, sie nach Hause zu fahren. Als das Mädchen einwilligte, schlug er vor, ihr etwas zu Essen zu kaufen. In der Folge seien die Beiden an den Fühlinger See in Köln gefahren, um dort zu picknicken.