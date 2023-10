Umweltbehörde in Leverkusen hat Zweifel an Monheimer Windradprojekt Sorge um Turmfalke und Austernfischer

Die untere Naturschutzbehörde der Stadt Leverkusen äußert Zweifel an einem ausreichend definierten Natur- und Tierschutz im Hinblick auf die Pläne der Stadt Monheim zu Errichtung von Windkraftanlagen in mehreren Potenzialflächen ihres Stadtgebiets, eine davon an der Grenze zu Leverkusen. So sorgt sich die Naturschutzbehörde etwa um Ruhe und Existenz von Wasservögeln wie Austernfischer, Flussregenpfeifer und Steppenmöve, die am Buschbergsee ihre Brutgebiete haben. In einem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sei das nicht ausreichend beachtet, heißt es in einer nun vorliegenden ergänzenden Stellungnahme der Leverkusener Behörde.