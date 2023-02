Leverkusener vor Gericht Angeklagter begab sich nach Feuer in die Psycho-Klinik

Die überraschende Aussage machte der Angeklagte gleich am ersten Verhandlungstag: „Ich war es nicht!“ Er will nicht den Brand eines Wohncontainers in den Morgenstunden des 1. August vergangenen Jahres an der Heinrich-Claes-Straße verursacht haben. Seine erste kurze Erklärung nach der Verlesung der Anklageschrift: „Ich habe mein Zimmer gegen sieben Uhr verlassen und bin mit dem Bus nach Opladen und später nach Langenfeld gefahren.“ Das Feuer brach gegen 8.20 Uhr aus.