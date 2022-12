Leverkusener Bauunternehmer vor Gericht Millionensummen an der Steuer vorbei geschoben?

Fast fünf Jahre lang schien das illegale Geschäft zu funktionieren, bis dann im November vor zwei Jahren morgens die Polizei vor der Tür des Leverkusener Unternehmers stand. Eine Hausdurchsuchung hatte der Ermittlungsrichter angeordnet, Vorwurf der Staatsanwaltschaft: In 256 Fällen soll der 39-Jährige Arbeitsgeld vorenthalten und veruntreut haben, zudem Steuern in 56 Fällen hinterzogen und in 54 Fällen betrogen haben. Insgesamt sollen der Staats- und den Sozialversicherungskassen Beträge von mehr als zwei Millionen Euro vorenthalten worden sein.