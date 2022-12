Leverkusener Bauer Kamphausen „Der Funke Hoffnung für uns Landwirte ist da“

Die Lichter an zig Traktoren zaubern seit Pandemiebeginn in jedem Jahr Adventsfreude in die Gesichter der Zuschauer, die den Treckerkorso der Landwirte bestaunen. Die Bauern allerdings fahren nicht nur aus Spaß an der Freud, die Lichter an den Traktoren sollen auch übermitteln: „Wir sind noch da – auch wenn der Sorgenberg wächst.“