Erste Planungswerkstatt für Leverkusener am 7. Dezember Bürger bauen am Bahnhof Wiesdorf mit

Frage: Ein alternatives Wort für Transformation in Leverkusen? Antwort: Wiesdorf. In dem Stadtteil sind diverse Bau- und Umbauprojekte am Start: Kreativquartier, Montanusquartier, City C, Wöhlerstraße, Postgelände... und der Bahnhof Leverkusen-Mitte. Der RRX-Ausbau ist fertig, Bahnsteige und Unterführung sind es ebenso. Nur fehlt dem Ganzen das, wofür Touristen beispielsweise in London und Berlin das Handy für ein Foto aus der Tasche holen: ein Bahnhofsgebäude. Ein Ort, wo die Stränge zusammenlaufen und Bahnreisende eine Anlaufstelle fürs Informieren, Reiseproviant-Kaufen und auch fürs Warten haben, wenn es mal wieder länger dauert bei der Bahn. Wer sich noch erinnert: Das frühere Bahnhofsgebäude hatte ob des riesigen von Künstler Paul Weigmann gestalteten Fensters von außen eher etwas von Bahnhofskapelle, von innen etwas von überdimensioniertem Kiosk.