Unangekündigter Ortstermin : Bauaufsicht kontrolliert Stadthalle Opladen

Leverkusen-Opladen Der Zustand der Stadthalle Opladen bereitet Politik wie Anwohnern gleichermaßen Sorgen. Seit 2016 gibt es eine Baugenehmigung für die chinesischen Investoren, 2017 war Baustart, getan hat sich bisher zumindest sichtbar nicht viel. Geplant ist eine Eventgastronomie mit mehr als 300 Sitzplätzen (wir berichteten). Zuletzt gab das Hochwasser Anlass zu Nachfragen bei der Stadt. Die war am Donnerstag im Gebäude.

Es seien Arbeiter einer Hochbaufirma vor Ort gewesen, die mit Sanierungsarbeiten an dem Gebäude beauftragt sei. Unter anderem sollen Kellerräume der Villa, Fenster und das Geländer auf dem Portikus am Haupteingang renoviert werden. „Die Arbeiten werden in Abstimmung mit der Denkmalbehörde durchgeführt. Die ausführende Firma hat auch bereits die Grünanlage vor der Villa aufgeräumt.“

In beiden Gebäuden stehe kein Wasser, im Keller liefen die Vorarbeiten für eine „fachgerechte Sanierung“ an. Dort seien auch Arbeiten zum Umbau beziehungsweise zur Umnutzung erkennbar, informiert die Bauaufsicht in einer Vorabmeldung an die Politik. Der Zugang auf das Dach des Portikus „ist fest verschlossen und bauaufsichtlich versiegelt worden. Weitere Gefahrentatbestände waren an den Gebäuden nicht feststellbar“, heißt es weiter.