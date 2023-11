Bayer Giants Leverkusen trauern Basketball-„Doc“ Jürgen Klein ist gestorben

Bayers ehemaliger Manager und Abteilungsleiter Otto Reintjes erinnert sich: „Jürgen hat über viele Jahre die Leverkusener Basketballer zuverlässig und umsichtig betreut. Er stand uns immer mit Rat und Tat zur Seite und saß während seiner Tätigkeit bei jedem Heimspiel in der Rundsporthalle mit auf der Mannschaftsbank. Die ,Riesen vom Rhein’ haben ihm und seiner großen Expertise viel zu verdanken.“ Giants-Coach Hansi Gnad hat die Nachricht vom Tod Kleins schockiert. „Der ,Doc’ war immer sehr hilfsbereit und hat mich in meiner gesamten Laufbahn, sei es im Dienst des DBB oder in Leverkusen, toll betreut. Er war auf seinem Gebiet ein absoluter Experte, aber auch zwischenmenschlich stets einfühlsam.“ Beide hatten über viele Jahre Kontakt, sind früher regelmäßig Tennis spielen gegangen. Erst kürzlich hatten sich beide bei dem EM-Treffen in Köln gesehen. „Ich wünsche Jürgens Angehörigen in dieser schweren Zeit viel Kraft“, sagt Gnad.