Von der One-Woman-Show zum renommierten Verlagshaus Leverkusener Barbara Budrich Verlag wird 20

Mit der Veröffentlichung von Büchern ist Barbara Budrich aufgewachsen. In den 1970er Jahren hatte sich ihr Vater mit dem Verlag Leske und Budrich selbstständig gemacht. „In den Schulferien hatte ich dort immer einen Job“, erinnert sich die Verlegerin, die 2024 den runden Geburtstag ihres eigenen sozialwissenschaftlichen Verlages feiern kann. „Ich freue mich, dass unsere Bücher und Zeitschriften nun schon seit 20 Jahren Qualität aus Leverkusen signalisieren“, sagt die Unternehmerin, die 2021 als Standortbotschafterin für Leverkusen ausgezeichnet wurde. Immerhin steht die Adresse, Stauffenbergstraße 7 in Opladen, in jedem Impressum, das ihren Betrieb verlässt. Das sind mehr als 2000 lieferbare Titel und rund 30 Periodika, also regelmäßig erscheinende Fachzeitschriften in Sozialwissenschaften.