Bürokratische Hürden nach Erdbeben in der Türkei Leverkusenerinnen bangen um ihre Angehörigen

Die Angst um ihre Angehörigen im türkischen Katastrophengebiet bringt Suna Cataldegirmen in Leverkusen zur Verzweiflung. Ihr Mann ist schon vor mehr als anderthalb Wochen in die Türkei geflogen: in die schwer getroffene Provinz Kahramanmaras. Dort hat er für seine Eltern in einem Dorf nahe der Stadt Pazarcik eine Notbehausung in einem Keller eingerichtet. „In dem Dorf ist alles weg“, berichtet Cataldegirmen. „Unsere Verwandten leben fast alle in Zelten. Die hygienischen Zustände sind schlimm, sie können nicht duschen, manchmal reicht das Essen nicht. Es ist sehr kalt. Es gibt kaum ärztliche Versorgung.“