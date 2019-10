Crowdfunding-Aktion : Schwarmfinanzierung für „Josie“

Talentiert, engagiert: Die Leverkusener Band „Josie“ sucht Mitstreiter für die CD-Produktion. Foto: Anne Aselmann

Leverkusen Die Leverkusener Band versucht über Crowdfunding ihre erste eigene CD zu produzieren. Musikfans können noch mitmachen.

Die Leverkusener Band „Josie“ hat ihr erstes Studioalbum aufgenommen. Was im Kasten ist, ist aber noch lange nicht auf dem Markt. Damit das Album auch produziert werden kann, braucht es die Hilfe der Fans und aller Musikbegeisterter. Mit Hilfe eines Crowdfunding-Projekts, also eine Art Schwarm- oder Gruppenfinanzierung, soll der Traum der ersten eigenen CD in wenigen Wochen Realität werden. „Aligned“ heißt die neue Platte, die Ende des Jahres erscheinen soll.

Die Indie-Pop Band, die ihre englischen Texte selbst schreibt, möchte ihre persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen durch ihre Musik transportieren. Vor allen Dingen „Vertrauen“ ziehe sich durch das neue Album wie ein roter Faden, sagt die Band. Das sei in der heutigen Gesellschaft wichtig. Freundschaft, Wertschätzung und Selbstwert sind weitere Themen, die die junge Band in ihren Texten an das Publikum und die Fans weitergeben will. Jeder, der bereits auf einem Konzert der sechs Ausnahmetalente war, weiß sehr genau, wie sich das anfühlt. Mit einem Lächeln und einem extrem guten Gefühl gehen viele Fans am Ende des Abends nach Hause.

Info Mitmachen beim Projekt übers Internet Crowdfunding Wer sich für das Projekt interessiert und bei der Crowdfunding-Aktion mitmachen will, findet alle nötigen Informationen unter startnext.com/josie.

Das Besondere: Alle sechs Musiker haben keine Angst vor dem Mikrofon. Egal ob Pianist Sebastian, Gitarrist Florian oder Schlagezuger Julian – sie alle haben vielfältige Talente, dazu kommen die harmonischen Stimmen von Lisa, Anna und David. Sich selbst davon überzeugen können sich Musikfans am 14. November. Anlässlich der 40. Leverkusener Jazztage spielt „Josie" dann im gemütlichen Irish-Pub Notenschlüssel in Wiesdorf.

Insgesamt 4000 Euro müssen beim Projekt bis zum 20. Oktober eingespielt werden, Dreiviertel der Summe ist bereits gesammelt. Wer auf der Crowdfunding-Plattform Startnext spendet, erhält auch ein Dankeschön. Und dass kann der Unterstützer selbst aussuchen – je nachdem, wie hoch die Spende ausfällt. Von der einfachen Dankeschön-Postkarte über T-Shirts bis hin zu einer Schlagzeug-Session mit Drummer Julian oder einem Wohnzimmerkonzert ist alles dabei, was sich ein echter „Josie“-Fan nur wünschen kann.

Warum man als Leverkusener Musikfan in das neue Album investieren soll, erklärt die Band selbst: „Wir wollen überraschen, wie Indie-Pop auch gehen kann, und was für Welten da aufgehen können. Wir hoffen und glauben, dass wir damit die Erlebnistiefe der Menschen erweitern können und Farben geben. So soll die Musik vor allen Dingen Mut machen.“ Sie seien sehr dankbar, dass sie als Band über das Crowdfunding-Projekt direkt auch etwas zurückgeben können, abgesehen vom eigentlichen Album später, sagen die Musiker. Es sei eine wesentlich herzlichere Angelegenheit und ein „romantischerer” Weg, als einfach nur privat nach Geld zu fragen. „So viele einzelne Menschen tragen am großen Ziel bei und mit jedem Einzelnen können wir uns zusammen freuen“, erläutert die Band die Frage, warum sie sich für Crowdfunding entschieden haben. Der große Traum, um von der eigenen Musik leben zu können, soll eines Tages Realität werden.