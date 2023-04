Ende der Sparzeit in Leverkusen Bäder drehen Wassertemperatur wieder rauf

Zeitgleich geht im Freizeitbad Calevornia das Solebecken wieder in den Betrieb, meldet der Sportpark Die Einschränkungen im Betrieb der Attraktionen (Strömungskanal, Massagedüsen) werden aufgehoben, die Großrutsche wird in der Woche ab 14 Uhr und an Wochenenden, in den Ferien oder an Feiertagen bereits um 9 Uhr in Betrieb genommen.