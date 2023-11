Damen kommen ins Haus junger Eltern Leverkusener Baby-Hilfe sucht Willkommenspaten

In Zukunft nimmt das Projekt allerdings eine neue Wendung. Lag es bislang in der Verantwortung der Eltern, ihr Interesse an einem Besuch zu bekunden, so wird der Ablauf ab sofort neu geregelt. Künftig informiert die Stadt über den anstehenden Besuch. Wollen Eltern diese Unterstützung aus persönlichen Gründen nicht in Anspruch nehmen, können sie sich beim Jugendamt melden und den Termin absagen. „Diese Neuregelung soll sicherstellen, dass wir noch zielgerichteter und bedarfsorientierter arbeiten können“, betont Projektleiterin Bianka Stöcker-Meier, die für den Einsatz der Damen – auch Patinnen genannt – verantwortlich ist. Neun Damen, die zurzeit im Einsatz sind, wären mit rund 200 Besuchen pro Monat jedoch überfordert. Deshalb sucht das Diakonische Werk dringend Verstärkung. Einzige Bedingungen für den Einsatz neuer Helferinnen ist die Teilnahme an mehrstündigen Schulungen und der Besuch eines jährlichen Klausurtages. Im Gegenzug wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von fünf Euro pro Besuch gezahlt, außerdem sind die Frauen über das Diakonische Werk versichert.