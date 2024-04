Leverkusener Autorin legt zweiten Band mit Krimikurzgeschichten vor Schleheck serviert 38 neue letale Lösungen

Der Fundus an kriminellen Ideen – freilich nur in schriftstellerischer Hinsicht – geht der Leverkusener Autorin Regina Schleheck nicht aus. Jetzt hat sie den zweiten von drei Sammelbänden mit Krimikurzgeschichten in der Edition Roter Drache vorgelegt. Der Titel verspricht Hochspannung: „Wir können auch anders – 38 Krimis von nett bis niederträchtig". Die Geschichten spielen sich, sagt die Autorin, „auf dem schmalen Grat ab, auf dem sich gelegentlich entscheidet, wie Konflikte ausgehen“.