Krimi-Kurzgeschichten von Leverkusener Autorin : Regina Schlehecks mörderische Niederrhein-Tour

Regina Schleheck hat die Corona-Zeit für eine Inspirationsreise in die niederrheinischen Orte und Landschaften genutzt. Foto: RP/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Die Leverkusener Autorin setzt die Reihe krimineller Freizeitführer fort. In zwölf Kurzgeschichten geht es ein bisschen rechts und hauptsächlich links des Rheins entlang bis nach Emmerich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Frau und ein Mann, beide sehr eloquente Formulierer, beide wähnen sich auf hohem intellektuellem Niveau und auf Augenhöhe. Beide Kunstliebhaber. Am Ende ist einer von beiden tot, inszeniert wie ein Kunstwerk, das zweifelsohne an die Beuys’sche Badewanne, die in Leverkusen so schön aus Versehen sauber geschrubbt wurde, erinnert.

Zwei Schwestern unterwegs zwischen kirchentouristischen Zielen am Niederrhein und ein allzu visionärer Geistlicher mit Fingern, die er nicht bei sich behalten kann.

Kopfweiden im Nebel auf dem Cover des neuen Buches. Foto: Ludmilla Hauser

Eine Doppelkopfrunde in Korschenbroich und ein lästiger Duisburger Pilstrinker.

Die Szenarien, die Regina Schleheck in ihrem neuen Buch entwirft, sind vielseitig. Mal in Ich-Form erzählt, mal in einer Art Brief- oder E-Mail-Form, mal zum Teil als SMS-Chat. Meistens ist ein Toter mit im Spiel.

„Mörderisches vom Niederrhein“ ist Schlehecks Corona-Kind, „entstanden im letzten Jahr ohne Lesungen, Veranstaltungen, Festivals, Branchentreffen und Messen, dafür mit umso mehr Zeit für Recherche-Touren, diesmal rheinabwärts, kreuz und quer durch den wunderbaren Niederrhein, – und zum Schreiben“, berichtet die Autorin.

Dass sie viel unterwegs war, fleißig recherchiert hat, ist deutlich herauszulesen, wenn es um Kirchen, Kapellen, Wallfahrtsorte geht, um Schlossarchitektur und Bauprojekte Napoleons, um Freizeitseen und historische Brauereien am Niederrhein. Manchmal reihen sich die Hinweise auf Sehenswürdigkeiten und Historie in so geballter Form aneinander, dass der Leser aufpassen muss, um die kriminelle Fährte der Kurzgeschichte wieder aufnehmen zu können.

Aber wer sich auf Schleheck einlässt, weiß, dass ihre Kurzgeschichten mehr sein wollen als nur das. Sie wollen „kriminelle Freizeitführer“ sein. Vor dem Niederrhein verquickte die Leverkusenerin Mordsgeschichten mit Ausflugstipps in Leverkusen, Köln, im Bergischen Land. Nun geht es in zwölf Touren an den Niederrhein rauf bis Emmerich.