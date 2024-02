Literatur aus Leverkusen Mary Stormhouse erkundet das „Draußen“

Nalani war glücklich in der virtuellen Welt der Komplexe, irgendwann in ferner Zukunft. Bis eines Tages Caiden in ihr Leben platzt und nichts mehr ist wie gewohnt. Plötzlich befindet sie sich in der Welt da draußen, gejagt von Robotern und fern jeglicher Events und Achievement-Boards, die sie kennt. Sie will nur eins: zurück in ihr altes Leben. Doch gemeinsam mit Caiden begibt sie sich auf die Spuren ihrer Vorfahren und lernt dabei die Welt dort draußen kennen.