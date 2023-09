Leverkusener Autobahnstelze ist Szene-Treff Anwohner von Auto-Posern niedergeschlagen

Der Parkplatz unter der Stelzenautobahn bleibt offenbar ein Treffpunkt von Rasern und Posern. Die SPD sorgt sich um Ruhe und Sicherheit der Anwohner: „Die Aggressionen nehmen zu.“ In einer Anfrage an die zuständige Bezirksvertretung II berichten die Sozialdemokraten von einem jüngsten Vorfall: „In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni fanden wieder Autorennen unter der Stelze in Küppersteg statt: Ein Anwohner hatte daraufhin sein Haus verlassen, um die Fahrer darauf aufmerksam zu machen, dass es keine Rennstrecke ist.“ Es gab „eine körperliche Auseinandersetzung bei der der Anwohner bewusstlos auf dem Boden liegengeblieben ist.“ Die SPD hat einen Lagebericht der Verwaltung angefordert, der jetzt vorliegt.