Ohne Test und Anmeldung : Leverkusener Ausstellungshäuser öffnen wieder schrankenlos

Der Kunstverein Leverkusen zeigt die Ausstellung „The Pause“ von Fari Shams. Die Schau wurde um eine Woche verlängert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nur noch Maske ist Pflicht. Besucher kommen ohne Test und Anmeldung ins Schloss Morsbroich und die Villa Römer. Ein Podiums-Gespräch am Sonntagnachmittag soll auf der Wiese im Schlosshof stattfinden.

Dank gesunkener Inzidenzzahlen ist es in Leverkusen wieder möglich, Kunstausstellungen ohne Anmeldung und negativem Coronatest zu besuchen. Nur die Maske ist weiterhin vorgeschrieben. Der Künstlerverein im Opladener Bunker Karlstraße 9 hatte seine Schau „Was wir machen“ zwar komplett ins Netz verlegt, wo man sich bei einem virtuellen Rundgang verschiedene Blickwinkel und Informationen suchen kann. Dazu wurde die Präsentation tatsächlich in den Galerieräumen im Erdgeschoss aufgebaut. Zum Glück, denn so kann zumindest die Finissage am Sonntag, 13. Juni, mit Publikum stattfinden, geöffnet ist schon am Samstag, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Besucher mit Nachweis (getestet, genesen, geimpft) und Maske haben dann die einzige Gelegenheit, alle Kunstwerke live und aus der Nähe anzuschauen.

Lange hat man im Kunstverein Leverkusen gezögert, in welcher Form das geplante Künstlergespräch am Sonntag stattfinden soll – per Zoom oder als Live-Stream. Vorsitzende Susanne Wedewer-Pampus ist froh, dass es weder noch sein wird und sie stattdessen Publikum zu dieser Veranstaltung begrüßen kann. Das Podiums-Gespräch zwischen der Künstlerin Fari Shams und der Kunsthistorikerin Doris Krystof soll um 15 Uhr draußen auf der Wiese im Schlosshof stattfinden, um flexibel auf die Anzahl der Besucher reagieren zu können. Parallel besteht die Möglichkeit, die Ausstellung „The Pause“ von Fari Shams in den Räumen des Kunstvereins zu besichtigen – mit Maske, aber ohne Coronatest oder Anmeldung. Geöffnet ist die Schau, die um eine Woche bis zum 20. Juni verlängert wurde, freitags von 13 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Auch das Museum Morsbroich kann wieder spontan besucht werden. Nur die Hygieneregeln gelten weiter. Seit 2. Mai (bis 29. August) läuft „Der Katalysator – Joseph Beuys und Demokratie heute“. Eine Ausstellung zum 100. Geburtstag des Künstlers. Zu sehen sind Arbeiten von Beuys und aktuelle Positionen, die von seinem Werk beeinflusst sind. Ein Aktionsheft zur Schau gibt es als Download auf museum-morsbroich.de. Es bietet kindgerechte Informationen und Mitmach-Aktionen, die sich zur Vorbereitung auf den Rundgang eignen und zu Hause probiert werden können. Dort gibt es auch eine Schatzkarte mit Rätsel-Fragen zur Schatzkarten-Rallye für Familien und Kinder (ab sechs Jahren) durch den Skulpturenpark. Sonntags um 15 Uhr finden wieder öffentliche Führungen statt, bei begrenzter Teilnehmerzahl. Eine Anmeldung/Reservierung ist möglich unter 0214 406-4500. Geöffnet ist das Museum di bis so von 11 bis 17 Uhr. Eintritt acht, ermäßigt vier, Familien 15 Euro.