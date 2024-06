Leverkusener Arbeitgeberverbände laden zur Diskussion Warum die Europawahl so wichtig ist

So fielen die Statements von Alexandra Geese (Grüne), Hauke Hintze (FDP) Marco Sahler (SPD) und Axel Voss (CDU) eher unverbindlich aus. Die gewaltigen Aufgaben konnten alle etikettieren: Neben Energie und Bürokratie sind das – in beliebiger Reihenfolge und Auswahl – eine gemeinsame EU-Außenpolitik in einer „Welt ohne Weltordnung“ (Voss), eine „bessere Förderung der Ausbildung“ (Geese), „ein Wettbewerb auf Augenhöhe mit China oder den USA“ (Hintze) oder „eine Verbesserung der Digitalisierung“ (Sahler). Zum Teil machen sich die Kandidaten auch für die gleichen Themen stark, was die Aufgabe für den Wähler nicht gerade einfacher macht.