Leverkusener Apotheker zum neuen E-Rezept „Niemand bleibt unversorgt“

Patienten könnten sich ab sofort bei einem Arztbesuch bewusst für die für sie persönlich bequemste Übertragungsmöglichkeit des E-Rezepts entscheiden: per elektronischer Gesundheitskarte (eGK), als Papierausdruck des E-Rezepts mit einem QR-Code (Token), der dann in der Apotheke gescannt wird, oder per Smartphone mit entsprechender App. „Der bequemste, schnellste und umweltfreundlichste Weg ist das Abrufen des E-Rezepts über die elektronische Gesundheitskarte“, erläutert Schaefer. Beim Einlösen des E-Rezepts mit der Gesundheitskarte müssen Versicherte in der Apotheke ihre Karte nur in ein bereitstehendes Kartenlesegerät einstecken. Ein praktischer Weg ist in vielen Fällen auch der ausgedruckte Token, insbesondere für Menschen, die zu Hause oder in einem Heim gepflegt werden. „Ein wesentlicher Vorteil für jeden Versicherten ist dabei auch, dass im Notfall – sollte die Technik einmal versagen – die Apotheke die Informationen lesen kann, ohne auf den zentralen Fachdienst zugreifen zu müssen“, so Schaefer. Auch der Versicherte kann sofort lesen, was die Arztpraxis verordnet hat. „Jeder Patient hat immer das Recht, einen ausgedruckten Token in der Praxis zu verlangen“, betont Schaefer.