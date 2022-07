Tipp aus Leverkusen : Apotheker warnt: Zäpfchen schmelzen, Salbe kann verderben

Leverkusen Wenn es heiß wird, müssen besonders Menschen, die auf Medikamente angewiesen sind, vorsichtig sein: Manche Arzneimittel vertragen keine Hitze oder wirken dann anders oder gar nicht. Beispiel Zäpfchen.

Liegen Arzneimittel in Druckgasbehältern (z. B. Asthmasprays) in der prallen Sonne, kann das die Dosierungsgenauigkeit beeinflussen und die Wirksamkeit verändern. Auf Reisen sollte man empfindliche Medikamente in einer Kühltasche mit Kühlakku transportieren. Insbesondere Insulin, aber: Die Ampullen sollten in der Kühltasche nie direkt am Kühlakku lagern, um Einfrieren zu verhindern, merkt Schaefer an.