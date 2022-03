Kunden schützen : Leverkusener Apotheker empfehlen Maske

Leverkusen Auch wenn zum Wochenende die Maskenpflicht fallen soll, bitten Leverkusener Apotheker ihre Kunden weiter um einen Mundschutz in ihren Räumen.

Zum Wochenende fällt in weiten Teilen des öffentlichen Lebens die Maskenpflicht, so auch in den Apotheken in Leverkusen. Apotheker „halten dies zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie mit immer neuen Rekordwerten bei den Infektionszahlen für nicht zielführend“, heißt es in einer Pressemitteilung.