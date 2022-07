Leverkusener Amtsarzt Martin Oehler zur aktuellen Lage : Was hilft gegen das große Corona-Comeback?  – Maske tragen

Amtsarzt Martin Oehler rechnet in Sachen Corona mit dem nahtlosen Übergang von der Sommer in die Herbstwelle Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Corona-Zahlen steigen in der Stadt wie auch bundesweit. Amtsarzt Martin Oehler rechnet mit dem nahtlosen Übergang von der Sommer- in die Herbstcorona-Welle und warnt vor der Bagatellisierung von Omikron als Schnupfen.

Leverkusen Die aktuelle Corona-Rechnung für Leverkusen, aber auch das gesamte Bundesgebiet: Noch ansteckendere Varianten plus Wegfall von Maskenpflicht in vielen Bereichen des Lebens ergibt höhere Ansteckungsrate. In Leverkusen liegt die Inzidenz seit Donnerstag wieder über der 1000er-Schwelle. Richtig aussagekräftig, sagt der Leverkusener Amtsarzt Martin Oehler, sei dieser Wert fast schon nicht mehr, denn „wir haben derzeit eine Dunkelziffer in einer Höhe wie nie zuvor“. Das liege etwa daran, dass Ärzte nicht allesamt auf PCR-Tests setzten, sondern mancher auch Antigenteste verwende. Weil beide bei unterschiedlicher Viruslast im Körper anschlagen, würden nicht alle tatsächlichen Corona-Infektionen festgestellt. Zudem fließen die positiven Antigenbefunde gar nicht in die Statistik mit ein. „Vielleicht liegt also die tatsächliche Inzidenz bei 2000 oder mehr.“