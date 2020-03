Leverkusener Amtsarzt zu Coronavirus : „Bei Influenza kauft niemand Regale leer“

Leverkusen Der Leiter des Gesundheitsamtes ruft beim Coronavirus zur Besonnenheit auf und rät vom Hamstern ab.

Oehler Für die Allgemeinbevölkerung sind sie überflüssig und auch nicht sinnvoll. Und schon gar nicht, sollten Menschen diese zu Hause lagern. Warum? Weil die Anwendung über einen längeren Zeitraum die Haut schädigt. Die Coronaviren sind mit gründlichem Händewaschen und Seife gut in den Griff zu bekommen. Im Krankenhaus braucht man Desinfektionsmittel dagegen, und dort sollen sie auch bitte bleiben. Die Tatsache, dass dieser Tage Spender teils mit den Halterungen aus der Wand gerissen wurden, macht mich fassungslos. Genauso wenig kann ein Mundschutz vor einer Infektion schützen.

Oehler Ende Januar beim ersten Verdachtsfall in Leverkusen – wobei dieser genau genommen und per Definition des Robert-Koch-Instituts kein begründeter Verdachtsfall war. Es war damals aber richtig, wie auch im Fall vergangener Woche, eine Infektion mit dem Coronavirus auszuschließen.

Auch der zweite Verdachtsfall hat sich in Leverkusen nicht bestätigt. Ist ein positiver Test nur eine Frage der Zeit?

Oehler Schwer zu prognostizieren. Aber angesichts der allgemeinen Entwicklung spricht einiges dafür, dass wir in Leverkusen nicht verschont bleiben.

Oehler Kinder können zwar durchaus infiziert sein und zur Weiterverbreitung beitragen, aber sie erkranken in der Regel nicht so schwer. Tatsächlich traten die schlimmen Verläufe bisher überwiegend bei älteren Menschen bzw Menschen mit Vorerkrankungen auf. Dass diese Menschen gefährdeter sind, ist aber kein reines Problem des Coronavirus. Das gilt genauso für die Influenza.

Wie verbreitet ist Influenza in Leverkusen?

Oehler Allein in diesem Jahr sind es bereits 187 laborbestätigte Influenza-Fälle. Die Zahl ist aber keine Leverkusener Besonderheit. Jährlich infizieren sich Hunderttausende – da aber kauft aber niemand die Regale leer. Wir erleben ein irrationales Verhalten. Stellen Sie sich vor, jemand würde sagen: Es sind tausend Menschen am Coronavirus gestorben – dann hätten wir hier den Notstand. Aber über einige Tausend Influenzatote geht man hinweg, als sei es nichts. Bitte nicht falsch verstehen: Man darf Corona nicht bagatellisieren, wir müssen das Virus ernst nehmen, aber eben in der angebrachten Verhältnismäßigkeit. Selbst die Schweinegrippe hat nicht zu Hamsterkäufen und derartiger Panik geführt.