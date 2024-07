Leverkusener Altersmediziner gibt Tipps gegen Hitze Risiko-Tage nicht nur für Ältere

Am Samstag wird einer der heißesten Tage des Jahres erwartet. Das Thermometer soll deutlich über 30 Grad steigen. Auch wenn das Sonnenlicht wichtig für die Vitamin-D-Produktion in der Haut und damit für starke Knochen ist, leiden besonders ältere Menschen unter den Folgen der Hitze. „Ältere Menschen nehmen Hitze und die mögliche Gefahr für ihren Körper oft nicht mehr so wahr“, sagt Sascha Wihstutz, Chefarzt der Geriatrie im Alexianer St. Remigius Krankenhaus Opladen. Mit unter Umständen fatalen Folgen: In den letzten Jahren starben in Deutschland mehrere, meist ältere Menschen an den direkten Folgen der Hitze. Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen stieg während der Hitzeperioden.