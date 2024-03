Leverkusener Fachärztin gibt Tipps Was tun gegen Blasenentzündung?

Was häufig nicht behandelt werden muss, sei eine asymptomatische Bakteriurie, also der Nachweis von Bakterien im Urin ohne Symptome. „Oft kommen Frauen in die Praxis, weil sie bei einer Routineuntersuchung einen auffälligen Urinbefund erhalten haben“, berichtet die Fachärztin.. „Sie sind dann verunsichert, weil sie Bakterien in der Blase haben, aber keine Beschwerden. Früher hätte man das behandelt, heute wissen wir, dass das in den meisten Fällen nicht behandlungsbedürftig ist. Eine Behandlung kann die Situation manchmal sogar verschlimmern.“