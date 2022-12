„Vorsicht an den Feiertagen“ Leverkusener Ärzte warnen vor Virusgefahr

Angesichts von Corona, Grippewelle, RS-Virus raten das Klinikum Leverkusen, das St. Remigius Krankenhaus Opladen und die Stadt Leverkusen zu verantwortungsvollem Handeln an den Weihnachtsfeiertagen. „Wer sich krank fühlt oder Erkältungssymptome hat, sollte besser auf gemeinsame Feiern an den Feiertagen verzichten oder zumindest zum Schutz vor Ansteckungen eine Atemschutzmaske tragen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Besonders wichtig sei das Tragen einer Maske beim Verwandtenbesuch in Heimeinrichtungen. Bei Feiern in Innenräumen mit vielen Menschen helfe regelmäßiges Lüften, die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. „Einmal in der Stunde sollte für fünf Minuten gelüftet werden“, empfiehlt Amtsarzt Martin Oehler.