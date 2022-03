Vorsorgebereitschaft geht zurück : Leverkusener Spezialisten erwarten steigende Darmkrebszahlen

Leverkkusen Darmkrebs bleibt gefährlich und doch gehen die Vorsorgezahlen wegen Corona zurück. Leverkusener Spezialisten erklären, warum die Vorsorge so wichtig ist.

Darmkrebs – eine der verbreitesten Krebsarten: Pro Jahr erkranken in Deutschland etwa 70.000 Menschen an Darmkrebs. Durch Corona komme nun noch eine Vorsorgelücke hinzu, sagt Hi Kha, Gastroenterologe im Team von Claudia Münks-Lederer, Chefärztin der Inneren Medizin am Remigius-Krankenhaus im Darmkrebsvorsorgemonat März. „Und das obwohl die die Darmspiegelung ein echter Lebensretter ist.“ Er kümmert sich mit Dirk Wassenberg, Chefarzt der Viszeral- und Thoraxchirurgie und Fachmann für Operationen an Magen und Darm, und weiteren Spezialisten etwa aus Onkologie, Radiologie vor allem um Krebs-Patienten.