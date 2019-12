Lauterbach zur neuen SPD-Spitze : „Die SPD muss aggressive Umweltpolitik betreiben“

Leverkusen Die SPD, sagt Karl Lauterbach, wird sich stärker nach links ausrichten. „Wir müssen uns programmatisch neu aufstellen.“ Der Leverkusener Bundestagsabgeordnete, der sich mit Parteikollegin Nina Scheer um das Doppelamt an der Spitze der SPD beworben hatte, zählt Punkte auf, an denen die Bundespartei nun ansetzen müsse.

Aber: Wäre er es geworden, er hätte die Prioritäten etwas anders gesetzt. Ihm fehlt eine aggressive Umweltpolitik auf der Agenda. „Das ist das wichtigste Problem unserer Zeit. Es muss einen umfassenden, bezahlbaren Klima- und Umweltschutz geben“, fordert der Abgeordnete. Auch, um Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten und den Wohlstand so fortführen zu können.

Derzeit verliere Deutschland zusehends den Anschluss an die Weltspitze, mahnt der Sozialdemokrat. Da müsse mehr getan werden. Lauterbach stellt sich ein großes Klima-/Umweltschutz- und Investitionspaket vor und will daran mitwirken, dass die Akzente auf Klima- und Umweltpolitik in der SPD noch gesetzt werden.