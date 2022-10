Leverkusener Bundestagsabgeordnete : Nyke Slawik nach Auszeit wieder in Berlin

Nyke Slawik spricht offen über ihre Auszeit in Berlin und will nun wieder durchstarten. Foto: Grüne

Leverkusen/Berlin Nach einer fast fünfwöchigen Auszeit vom parlamentarischen Geschäft hat Nyke Slawik, Leverkusener Bundestagsabgeordnete der Grünen, ihre politische Arbeit in der Hauptstadt wieder aufgenommen.

Es sei ihr eine Zeit lang sehr schlecht gegangen, begründet sie ihre Auszeit. „Die intensive Auseinandersetzung mit der Klimakrise, dem Krieg in der Ukraine und dem Angriff auf Trans- und LGBTIQ-Personen in Deutschland und weltweit haben mich seelisch sehr mitgenommen“, erläutert Slawik in dem Post. „Gerade als neue Abgeordnete habe ich mich gefragt, was ich überhaupt tun kann, um dem Ausmaß dieser Krisen, dieses ganzen Leids, etwas entgegenzusetzen. Aus Zweifeln wurde irgendwann Verzweiflung, die ich versucht habe, dadurch zu bekämpfen, immer mehr zu leisten. Meine eigenen körperlichen Bedürfnisse waren irgendwann gar nicht mehr auf meiner Agenda.“