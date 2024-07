Abgeordnete Güler besucht die Lebenshilfe-Werkstatt „Nicht-Sichtbarkeit ist das Schlimmste“

Besondere Unterstützung bieten vier Jobcoaches, die beeinträchtigte Mitarbeiter bei Praktika, Außenarbeitsplätzen und Übergängen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes unterstützen. Ein Beschäftigter berichtete von seinen Erfahrungen: „Hier konnte ich rausfinden, dass die Verwaltung was für mich ist, weil ich hier am Empfang arbeite. Ich möchte die Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt probieren. Mein Jobcoach und ich sehen uns gerade nach einem Job für mich um.“