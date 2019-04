Lkw zerstört Schranke vor Leverkusener Brücke : „Der hat die komplette Anlage von hinten abgeräumt“

Leverkusen In der Nacht zu Donnerstag hat sich ein Lkw in den Schranken zur Leverkusener Brücke verkeilt. Der Laster stand quer zur Fahrbahn. Die Anlage wurde komplett zerstört. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei kam es am frühen Donnerstagmorgen um 0.30 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Dortmund zu dem schweren Unfall. Der 54 Jahre alter Lkw-Fahrer kam vor der Schrankenanlage ins Schleudern, der Lkw prallte gegen mehrere Container und blieb quer zur Fahrbahn stehen. „Der ist mit ziemlich hoher Geschwindigkeit bis zur Schranke gefahren und hat dabei die komplette Anlage von hinten abgeräumt“, sagt eine Sprecherin des Landesbetriebs Straßen.NRW. Der Laster hatte 24 Tonnen Stahlrohre geladen. Der Aufprall verlief dementsprechend heftig. Verletzt wurde niemand. „Der muss da mit Tempo 60 oder 70 durchgefahren sein - erlaubt ist 40“, sagt die Sprecherin.

Zufahrten nur über das Niehler Ei möglich

Die Sperranlage in der Parallelspur der Anschlussstelle Köln-Niehl ist laut Straßen.NRW wegen des Unfalls außer Kraft gesetzt. Daher ist dieser Bereich in der Anschlussstelle für den kompletten Verkehr gesperrt. Wie groß der Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Aus Koblenz kommend ist die Abfahrt zur Industriestraße nur in Richtung Niehler Ei möglich. Die Zufahrt von der Industriestraße aus Chorweiler kommend auf die A1 in Richtung Dortmund ist ebenfalls nur über das Niehler Ei möglich.