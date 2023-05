Leverkusener A-cappella-Chor „Soundwerk“ Man soll den Rhythmus körperlich spüren

Das geht natürlich nur, wenn man alles auswendig singt, was im Soundwerk selbstverständlich ist. So erklärt sich dann auch, dass der Funke unmittelbar überspringt, so wie beim letzten Konzert im großen Saal der Musikschule, das zusammen mit dem Gastchor „ConVoice“ aus Stockum im Sauerland als Benefizkonzert veranstaltet wurde. 600 Euro ersang man dort für die Aktion Lichtblicke, die sich um Kinder kümmert, deren Familien materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind.