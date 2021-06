101 Todesfälle in der Stadt : Leverkusener (71) stirbt an Corona-Folgen

Leverkusener (71) stirbt an Corona-Folgen

101 Todesfälle in der Stadt

Leverkusen Die Zahl der der Pandemie geschuldeten Todesfälle in Leverkusen erhöht sich auf 101. Die Inzidenz sinkt weiter. Kliniken bleiben ohne Covid-Patienten.

Ein 71-jähriger Leverkusener, der mit dem Corona-Virus infiziert war und Vorerkrankungen hatte, ist am 13. Juni gestorben. Das meldet die Stadtverwaltung am Dienstag. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen auf insgesamt 101.