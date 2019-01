Streikaufruf für Geldtransporter : „Bargeld am Automaten wird nicht knapp“

Volksbank und Sparkasse rechnen nicht mit Engpässen an den Geldautomaten. Für solche Sondersituationen werden Vorkehrungen getroffen. Foto: dpa Foto: dpa/Socrates Baltagiannis

Leverkusen Verdi will durch Warnstreiks den Bargeldverkehr stören – doch das gelingt nicht.

Dierk Hedwig winkt ab. Ja, es sei richtig, dass die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen habe, sagt der Sprecher der Sparkasse Leverkusen. Und: „Nein, das Geld wird an unseren Automaten in der Stadt nicht knapp.“ Der Grund: „Die Mitarbeiter des Dienstleisters der Sparkasse Leverkusen beteiligen sich nicht an den Warnstreiks.“

Verdi will mit der Arbeitsniederlegung Druck auf die Arbeitgeberseite ausüben. Die bisherigen fünf Tarif-Verhandlungsrunden sind ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die sechste Runde startet am heutigen Donnerstag. Laut der Gewerkschaft haben sich am Mittwoch bundesweit rund 3000 Beschäftigte an ganztägigen Warnstreiks beteiligt. Verdi-Verhandlungsführer Arno Peukes wertet das als „starkes Signal an die Arbeitgeber, endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen“. Verdi ruft auch für den heutigen Donnerstag zu Warnstreiks auf.



Verdi warnt : Warum am Mittwoch das Bargeld am Automaten knapp werden könnte

zurück

weiter

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten ein Stundenlohn-Plus von „1,50 Euro pro Jahr, beziehungsweise eine Gehaltserhöhung um 250 Euro pro Monat, sowie die Angleichung der Gehälter in den neuen Bundesländern bei einer Laufzeit von zwei Jahren“. Verdi hatte zum Jahresstart angekündigt, durch die Warnstreiks werde der Bargeldverkehr hierzulande erheblich gestört. Dierk Hedwig sieht das für sein Geldinstitiut anders: „Wir haben in Kenntnis über die angekündigten Warnstreiks Vorkehrungen getroffen, die die Bargeldversorgung an den 44 Geldautomaten und in den zehn Filialen im Stadtgebiet weiterhin sichern – dies auch für den Fall, dass der Dienstleister der Sparkasse ebenfalls streiken würde“. Wie die Vorkehrungen im Detail aussehen, mag Hedwig aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Er weist aber darauf hin, dass Panikmache nicht angebracht sei, denn „überall ist in Deutschland auch das bargeldlose Zahlen mit der Bankkarte und Kreditkarte möglich“.