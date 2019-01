Quettingen (bu) Nach einem Unfall auf der Lützenkircher Straße ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und sucht dringend Zeugen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Fall bereits am Freitag, 28. Dezember, gegen 8 Uhr zugetragen.

An der Einmündung am Weidenbusch hatte eine 26-jährige Fußgängerin an einer Ampel mit zwei Hunden versucht, die Fahrbahn zu Überqueren, als ein schwarzer Van bei Rotlicht nach links abbog und die Frau sowie die beiden Hunde mit dem Wagen erfasste. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt, ein Hund starb. Hinweise: Telefon 0221-2290.