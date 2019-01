Brand: Laube stand in hellen Flammen

Laube stand in hellen Flammen

Einsatz der Feuerwehr in Schlebusch. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Schlebusch (bu) Die Feuerwehr hat am Dienstagabend einen Laubenbrand auf dem Gelände der Thomas-Morus-Grundschule an der Johannes-Dott-Straße gelöscht.

Wie die Feuerwehr am Mittwoch berichtet, ging der Alarm bei der Leitstelle um 21.46 Uhr ein, nachdem das Feuer aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen war. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand die Laube bereits in hellen Flammen. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr bekämpfte den Brand und wurde von hinzukommenden Kräften der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Den Feuerwehrmännern gelang es, die Flammen schnell unter Kontrolle zu bringen und zu ersticken. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera durchsuchten die Helfer den Brandort vorsorglich nach möglichen Glutnestern, bevor sie wieder abrückten.