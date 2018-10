Hartverdienste Urkunde: Jens-Uwe Kurth hat den Megamarsch in Köln erfolgreich abgeschlossen: 100 Kilometer in 24 Stunden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen/Leichlingen Jens-Uwe Kurth (39) nahm am Megamarsch nach Nettersheim teil. Elf Monate Training und 30 Kilo weniger Körpergewicht waren der Preis.

„Der Vorschlag, mal eine Wanderung zu machen, kam von meinem Onkel“, sagt Kurth. Doch von diesem Vorschlag hielt der Witzheldener erstmal nicht so viel, denn Wandern war in seinen Augen eher eine Sportart für Rentner. Doch vor elf Monaten packte ihn dann doch die Lust auf einen „Marsch“. „Die erste Wanderung ging zum Bäcker, um Brötchen zu holen. Aber nicht der bei uns in Witzhelden, sondern der in Leichlingen“, erinnert sich der Freizeitsportler. Das ist eine Strecke von ungefähr elf Kilometer.