Die Farce kam gut an beim Publikum. Dennoch war ihm nicht oft zum Lachen zu Mute – zu ernst war das Thema. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Das Stück „Ecce Prometheus“ von Theatermacher Peter Radtke feierte am Sonntagabend Premiere.

„Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, kann man nicht mehr fallen.“ Diese Aussage war elementar für das Theaterstück „Ecce Prometheus“ von Theatermacher Peter Radtke (wir berichteten). Dem Stück, das am Sonntag im Erholungshaus Premiere feierte, gelang eine moderne Sichtweise auf den Mythos Prometheus. Und so ist die griechische Sage der rote Faden im Stück, das durch Aussagen wie „Freiwilliges Leid ist für keinen zu packen“ oder „In der Demokratie hat selbst die Demokratie Grenzen“ zum Nachdenken anregte.

Das schlichte Bühnenbild – zu sehen ist einzig Prometheus (Jan Dziobek), gefesselt an ein Krankenhausbett – lenkte den Fokus auf die Dialoge bzw. mitunter langen Monologe. Im Hintergrund war erst ab der zweiten Hälfte des Stücks die Skyline der Industrialisierung abgedruckt. Dies ist gewollt, denn Peter Radtke versucht mit Prometheus zu verdeutlichen: „Nicht alles, was zunächst als Segen gilt, ist schlussendlich wirklich von reinem Nutzen.“ Und so hätte die Industrialisierung, wie Prometheus Feuer, auch viel Leid über Menschheit und Natur gebracht. Immer wieder kommen der Machtgott Kratos und seine Schwester, die Gewaltgöttin Bia bei Prometheus vorbei, um ihn weiter und weiter zu quälen.